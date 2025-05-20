На Тернопільщині відбудеться економічний форум «Зроблено в Україні — Тернопільщина» 2025

У четвер, 22 травня, на території індустріального парку «Західноукраїнський промисловий ХАБ» пройде економічний форум «Зроблено в Україні — Тернопільщина» 2025.

Подія покликана презентувати економічний та інвестиційний потенціал регіону, привернути увагу до місцевого бізнесу та сприяти створенню сприятливих умов для розвитку економіки області.

До участі у форумі запрошені промислові підприємства, аграрії, забудовники, перевізники, представники органів влади, депутати, керівники місцевого самоврядування, банківських установ, обласного центру зайнятості, податкової та митної служб.

У рамках заходу відбудуться панельні дискусії, де обговорюватимуться актуальні теми:

- державні інструменти стимулювання економічного розвитку у 2025 році;

- інвестиції попри війну: виклики бізнесу у четвертий рік повномасштабного вторгнення;

- перспективи розвитку аграрного сектору Тернопільщини;

- економічне зростання області: від сировини до глибокої переробки.

Форум стане платформою для обміну думками, напрацювання нових рішень та пошуку партнерств для зміцнення української економіки. Попри складну ситуацію в країні, Тернопільщина демонструє рішучість у створенні нових можливостей для виробництва, підтримки підприємництва та залучення інвестицій.

Державна політика «Зроблено в Україні» спрямована на зміну структури української економіки, розвиток національного виробництва, підтримку продукції з високою доданою вартістю та посилення внутрішнього ринку. Адже підтримка вітчизняних виробників — це не лише стабільна економіка, але й нові робочі місця, наповнення бюджету та посилення спроможності ЗСУ.

Реєстрація за посиланням: https://industrial-park.com.ua/forum2025

Деталі на сайті: https://tor.gov.ua/list/?type=view&id=21063