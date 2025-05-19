За три дні на Тернопільщині — п’ять аварій і семеро постраждалих

Поліція Тернопільської області закликає водіїв та пішоходів бути максимально уважними й відповідальними на дорогах.

Лише за три дні — з 16 по 18 травня — в області було зареєстровано п’ять дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждало семеро людей.

Одна з аварій трапилася 16 травня в селі Байківці. Близько 11:40 тернополянка за кермом Daewoo Lacetti не впоралася з керуванням та врізалася в тротуарну огорожу. Жінку з переломами та іншими травмами доправили до лікарні.

Того ж дня у Кременці, на вулиці Захисників України, водійка автомобіля Peugeot Expert збила двох 14-річних дівчат. За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням. Постраждалих дітей госпіталізувала швидка.

Ще одна ДТП сталася в селі Горинка Кременецького району близько 23:00. 19-річний водій мотоцикла VIPER, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі й зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis Verso. У результаті постраждали мотоцикліст та його неповнолітній пасажир — обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Наступного дня, 17 травня, близько 16:55, на вулиці Текстильна в Тернополі водій автомобіля Lexus збив на пішохідному переході 13-річного хлопчика. На щастя, дитина обійшлася без госпіталізації — їй надали допомогу на місці.

Ще одна аварія цього ж дня сталася на вулиці Гребінки в Тернополі. Водійка Nissan Leaf здійснила наїзд на свою знайому, яка стояла попереду автівки. Після цього машина влетіла в бетонний паркан. Обставини події з’ясовуються.

Усі водії пройшли медичну перевірку — у них відібрали зразки крові для встановлення можливого стану сп’яніння. Слідчі продовжують з’ясовувати деталі кожного з інцидентів.