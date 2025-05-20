Тернопіль уперше прийматиме унікальну виставку «Україна в Антарктиці: дослідження і незламність»

Тернопіль уперше прийматиме унікальну виставку «Україна в Антарктиці: дослідження і незламність». Початок — о 14:00.

Під час виставки відвідувачі зможуть дізнатися, які наукові дослідження проводить Україна на шостому континенті, чому вони мають глобальне значення, хто є учасниками українських антарктичних експедицій, хто такі «бойові пінгвіни» та як кожен може підтримати антарктичну науку.

Особливою подією стане онлайн-включення з нашими вченими зі станції «Академік Вернадський». Також буде представлено серію авторських відео з життя дослідників.

Родзинка тернопільської експозиції — її мандрівний формат: з 21 по 31 травня виставка змінюватиме локації, щоб якомога більше охочих змогли долучитися до антарктичної теми.

Графік перебування «мандрівної» виставки в Тернополі:

21-23 травня - Центр науки Тернополя (площа Героїв Євромайдану, 4);

24-26 травня - Дитячо-юнацький пластовий центр ( вул. Федьковича, 11, актовий зал);

27-30 травня - Національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (вул. Кривоноса, 2, фоє центрального корпусу);

31 травня - фестиваль «Наукові пікніки-2025» (Театральний майдан).

Час відкритого огляду виставки на локаціях: від 10:00 до 18:00. Вхід - безкоштовний.