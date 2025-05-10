У Тернополі відбувається масштабний забіг на підтримку військових 44 ОАБр – реєстрація відкрита

7 червня в Тернополі відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory Напівмарафон на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола .

Подія в Тернополі продовжує серію забігів Run4Victory, що цей рік проходять у Києві, Тернополі, Луцьку та Вінниці під голос: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя".

Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанію МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громади». Усі зібрані кошти підходять на підтримку місцевих військових частин. поточного року в межах серії забігів Run4Victory , що пройшли в Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині та Києві, вдалося зібрати 2,5 млн грн на підтримку місцевих військових частин.

Місце проведення: Тернопіль

Дата: 7 червня 2025 року

Дистанції:

- 21 км, 10 км, 5 км, 2 км

- Інклюзивний забіг “Люди Титани” (2 км)

- Дитячі забіги: 500 м і 100 м

- Онлайн-забіг

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів та людей з інвалідністю – безкоштовна. Щоб отримати промокод, звертайтесь на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Як зареєструватись?

1. Скачайте застосунок racenext.app

2. Пройдіть верифікацію

3. Оберіть у «календарі» MHP Run4Victory Тернопіль напівмарафон

4. Оберіть дистанцію та сплатіть участь

Приєднуйтесь! Разом – до перемоги!