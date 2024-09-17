Нові заступники начальника Тернопільської ОВА сьогодні приступили до виконання обов'язків

17 вересня до виконання своїх обов'язків приступили нові заступники начальника Тернопільської обласної військової адміністрації — Степан Куйбіда та Павло Журба. Про це повідомляють у прес-службі ТОВА.

Їх офіційно представив керівникам структурних підрозділів та районних військових адміністрацій начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Степан Куйбіда, який став першим заступником, відповідатиме за низку напрямів роботи ОВА, зокрема: соціально-економічний та фінансовий блоки, будівництво, агропромисловий комплекс, внутрішні інвестиції, а також впроваджуватиме стратегію економічного розвитку Тернопільщини.

Заступник начальника ОВА Павло Журба куруватиме сферу євроінтеграції та цифровізації, вивчатиме позитивні європейські практики в розвитку регіонів та реалізовуватиме їх в громадах.