У Тернопільській ОДА офіційно представили нового начальника В'ячеслава Негоду

В’ячеслав Негода приступив до виконання обов’язків голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

У понеділок, 26 серпня, заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба офіційно представив нового очільника керівникам структурних підрозділів ТОВА, начальникам РВА, головам громад, представникам територіальних підрозділів центральних органів влади, повідомляють у прес-службі ТОДА.

Олексій Кулеба наголосив на ключових аспектах роботи адміністрації, спрямованих на забезпечення стабільного розвитку регіону та окреслив пріоритетні завдання в роботі.

«Серед основних завдань нового очільника – безпека та розвиток Тернопільщини. Це - захист об’єктів критичної інфраструктури, підтримка військових, проходження осінньо-зимового періоду, якісна медицина та реабілітація, підтримка урядових програм. Зараз у всіх нас є одна велика ціль, до якої ми впевнено крокуємо – перемога у війні з російським ворогом», – зазначив Олексій Кулеба.

Під час знайомства В’ячеслав Негода представив своє бачення виконання пріоритетних завдань та основні кроки для їх реалізації.

«В першу чергу дякую Президенту України за довіру. Для мене - це велика персональна відповідальність і честь сприяти розвитку Тернопільської області. Так, нас чекає багато роботи, адже зараз нелегкий час. Ми повинні докласти максимум зусиль для посилення інституційної спроможності адміністрацій і місцевих рад. Жодна форма байдужості - неприпустима. Спільно ми будемо працювати над покращенням життя в громадах, підтримувати місцеве самоврядування та впроваджувати євроінтеграційні процеси», - зазначив В’ячеслав Негода.

Нагадаємо, В'ячеслав Негода призначений на посаду голови Тернопільської ОВА Указом Президента України від 24 серпня 2024 р

оку.