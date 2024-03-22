Дронів не буде: Урядовці і нардепи розікрали сотні мільярдів які забрали з місцевих бюджетів

Уряд не має коштів, щоб виготовляти 2 мільйони дронів на рік. Урядовці розраховують лише на фінансову допомогу з боку Заходу. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він не повідомив куди поділися гроші, які уряд забрав з місцевих бюджетів в кінці 2023 року. Вони мали йти саме на закупку та виготовлення дронів. Це 214,7 мільярдів гривень. Насправді вони осіли в кишенях недобросовісних чиновників з міноборони та нероб з Верховної Ради.

Нагадаємо

Ще у 2023 році Верховна Рада проголосувала законопроєкт №10037, яким переспрямувала податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету. За ці кошти громади купували та передавали фронт військове обладнання, техніку, дрони, форму, автомобілі та інше. Зокрема, з бюджету Тернопільської громади забрали 800 млн, а це майже ¼. Загально, державний бюджет отримав додатково плюс 214,7 млрд грн. Ця сума мала піти на військові видатки, левова частка її саме на закупівлю дронів.

Гроші на дрони розікрали

Зараз виявляється грошей на дрони нема. Бо їх банально розікрали. Ще у січні 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за останні 4 місяці виявлено порушень на понад 10 мільярдів, які були вчинені раніше.

Пам’ятаєте скандал про 17 грн за одне яйце для ЗСУ. Так постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

Пам’ятаєте львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого затримали під час спроби дати хабар у 500 тис. доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Він вкрав у армії 1,54 мільярда гривень.

Пам’ятаєте заступника Міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, якого СБУ зловила на розтраті майже 1 млрд грн. Посадовець у змові зі своїми підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Ось новий доказ куди йдуть гроші, за які уряд має купувати дрони

На днях Державне бюро розслідувань у співпраці з Офісом генпрокурора затримало колишнього високопосадовця Збройних сил України. Йдеться про колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ. Чиновник набув необґрунтованих активів на майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України й інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 квадратних метрів і єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Неробоча Верховна Рада, яка з’їдає майже 3 мільярда

У той час, як горе-чиновники дерибанять оборонний бюджет, Верховна Рада повність ВСТАЛА. У березні Верховна Рада сумарно засідала 8,5 годин. При цьому нардепи продовжують отримувати свої мільярди. На функціонування роботи Верховної Ради у 2023 році було витрачено 2,6 млрд грн. На 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності ВР – фантастичні 2,9 млрд грн. Чекаємо мітингів активістів перед Урядом України та Верховоно Радою за вимогою – «Найперше гроші для ЗСУ».