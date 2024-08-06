Уряд не збільшить зарплати вчителям, зате в 1,5 та 2 рази підняв ставки податківцям та помічникам нардепів

Українським учителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Все через складну ситуацію в державному бюджеті. Переглянути розмір виплат планують лише після закінчення війни. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Грошей на вчителів у бюджеті немає

Міністр каже, що МОН розуміє, що означає гідний рівень зарплати, втім підвищити виплати неможливо через критичну ситуацію в державному бюджеті.

«Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна. Але коли закінчиться війна, то буде змога реалізувати концепцію підвищення зарплати вчителям», - сказав Лісовий.

У 2024 році завдяки збільшенню освітньої субвенції планувалося підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% із 1 січня і ще на 12,6% із 1 квітня (за тарифною сіткою). Однак ці плани відклали на невизначений термін

Уряд роздерибанив 100 млрд, які забрав з місцевих бюджетів

Хоча ще у 2023 році з бюджетів українських міст вилучили військовий податок з фізичних осіб (ПДФО) та акциз на дорожній збір. Для Тернополя – ці податки складали ¼ річного бюджету. Загалом державний бюджет поповнився додатково на більше 100 мільярдів гривень на рік. Більшість з тих коштів, замість піти на збільшення зарплат освітянам, були роздерибанені урядовцями. Про це заявив сам міністр оборони Рустем Умєров.

Для податківців та помічників нардепів гроші у бюджеті є

Оклади підвищили працівникам податкової служби. Так оклад першого заступника голови ДПС збільшився з 31 740 до 63 480 гривень, оклад директора департаменту – з 19 759 до 39 517 гривень, а оклад заступника директора департаменту – з 15 765 до 31 530 гривень.

Також Верховна Рада України ухвалила постанову, що передбачає збільшення фонду оплати праці помічників народних депутатів у півтора рази. Тепер цей фонд складе 132,6 тисячі гривень на місяць. Це сума, яку на місяць депутат може використати для оплати праці помічників (їх може бути від одного до чотирьох). Тобто помічники нардепів будуть отримувати, як мінімум, 35 000 гривень.