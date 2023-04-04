НАЗК зводять наклепи на міського голову Тернополя

У 2022 році міський голова Тернополя Сергій Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку із війною в Україні.

Тому інформація, яка міститься на сайті НАЗК щодо таких виплат, є недостовірною. Це не вперше і вже неодноразово в суді було скасовано подібні протоколи. Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп. Саме формулювання заголовку інформаційного матеріалу свідчить про його замовність. Кому це вигідно? Можливо, щоб відвернути увагу від справ, порушених проти самих антикорупційних чиновників на Печерських пагорбах?

Міським головою Тернополя та працівниками виконавчих органів Тернопільської міської ради протягом 2022 року на потреби Збройних Сил України було перераховано кошти в сумі 444 484, 04 грн., крім цього на потреби Збройних Сил України було придбано за особисті кошти міського голови та працівників:

авто на суму 950 000, 00 грн;

дрони на суму 1 110 000, 00 грн;

старлінки на суму 1 549 000, 00 грн.

Отже, оплата праці міського голови, працівників міської ради здійснюється у розмірах, визначених Постановою № 268 та у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради, яким у кожному бюджетному періоді визначено розмір цих видатків. Механізм оплати праці полягає у підготовці необхідних документів, на підставі яких відділ бухгалтерського обліку здійснює нарахування виплат. Звертаємо увагу, що розмір преміювання міському голові визначає комісія з визначення розміру преміювання міського голови, яка створена виконавчим комітетом ради, на підставі рішення міської ради від 04.12.2010 № 6/1/17 «Оплата праці міського голови» та відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268. Зазначене вказує на те, що у міського голови на етапі підписання розпоряджень про виплату премій працівникам відсутні дискреційні повноваження не тільки щодо встановлення розміру премії, але й щодо самої технічної функції підписання цього документу, оскільки право на оплату праці гарантовано ст.43 Конституції України, де зазначено, що кожен має право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Інформація, викладена у статті є некоректною з точки зору Конституції України, оскільки порушує один із основних принципів – принцип презумпції невинуватості, який закріплений у ст. ст.62 Конституції України, публікація статей такого змісту під час дії правового режиму воєнного стану спрямована на підрив авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування та носить деструктивний характер.