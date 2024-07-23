Дванадцять тисяч за іспит з водіння

vodinnyaОперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки встановили, що 58-річний житель Борщівської громади вимагає неправомірну вигоду в сумі 12 000 гривень за вплив на службових осіб Територіального сервісного центру щодо складання практичного іспиту та отримання посвідчення водія.

За посередника ділок взяв свого родича – мешканця Тернополя, 1996 року народження. У ході оперативних заходів співробітники управління Департаменту внутрішньої безпеки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 28-річного тернополянина під час отримання ним 12 000 гривень хабаря. Слідчі Тернопільського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому тернополянину та його родичу.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню