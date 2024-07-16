У Тернополі підрізали юнака

nizФігурант кримінального провадження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, двічі вдарив ножем 22-річного жителя Кременецького району. Злочин трапився у Тернополі. Нападника затримали працівники поліції.

З проникаючими ножовими пораненнями живота та грудної клітки до лікарні 14 липня потрапив житель села Хотовиця. Чоловіка прооперували. Загрози його життю немає. Про травмованого в чергову частину Тернопільського відділення поліції №1 повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. У ході слідства вони встановили, що у дворі будинку на проспекті Степана Бандери відпочивала компанія молодих людей. До них підійшов місцевий житель. За деякий час між новоприбулим, який мешкав у сусідньому будинку, та одним із відпочивальників виникла суперечка. Після конфлікту тернополянин пішов додому, взяв з квартири ніж, а коли повернувся, завдав два ножових поранення співрозмовнику, з яким посварився. До потерпілого очевидці події одразу викликали швидку, а поліцейські, які прибули на місце злочину, оперативно затримали нападника. Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частини 1 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню