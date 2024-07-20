"Нива" та "Карпати" сильнішого не виявили у контрольному поєдинку

У четвертому контрольному матчі на другому етапі підготовки до сезону у Першій лізі тернопільська "Нива" зіграла внічию із львівськими "Карпатами" - 3:3. "Карпати" 3:3 "Нива". Голи: Іґор Невес (1, пен), Полегенько (13, пен), Тлумак (54) - Галадей (5), Козак (14), Різник (25, пен).

"Нива" розпочинала у такому складі: Ольховий, Бей, Зінь, Демчук, Бац, Капустян, Дорошенко, Гатала, Козак, Галадей, Різник. У дебюті матчу рахунок відкрили львівські "Карпати", нападник Іґор Невес реалізував пенальті на 1ʼ хвилині зустрічі - 1:0. Вже на 5ʼ хв гри, Дмитро Галадей зрівняв рахунок, вдало пробивши головою після розіграшу кутового - 1:1. На 13ʼ хвилині, "Карпати" знову вийшли вперед завдяки реалізовуваному пенальті, забив Полегенько - 2:1. "Нива" одразу зрівняла рахунок, Демчук довгою передачею розпочав атаку, Різник вдало обіграв захисників, скинув під удар Козаку, який влучно прострілив голкіпера львівʼян - 2:2. А вже на 25ʼ хв матчу, Різник, реалізувавши пенальті, вивів тернополян вперед - 3:2 ! До перерви моменти мали Андрій Різник, який швидко увірвався в штрафний майданчик суперника та пробив повз стійку воріт та Арсентій Дорошенко, який наважився на удар із 20-ти метрів, проте, вище воріт. У другому таймі на 48ʼ хв Гатала розхитав оборону "Карпат" та пробив прямо в руки воротарю. Згодом, Андрій Бей розпочав атаку, відпасував Капустяну, той скинув Різнику, який теж пробив в руки голкіперу "Карпат". На 54ʼ хвилині, Юрій Тлумак зрівняв рахунок у матчі - 3:3. "Карпати" активно пресингували та створювали моменти, проте, "Нива" вдало оборонялась. На 74ʼ хвилині головний арбітр матчу вилучив Віталія Жупанського за фол з-за меж штрафного майданчика. До завершення матчу, команди обмінялись небезпечними моментами й завершили спаринг з рахунком 3:3.