Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру рекетирам, які тероризували мешканців

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Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру кримінальному авторитету організованої злочинної групи та двом його спільникам.

Ще у квітні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області знешкодили діяльність злочинної групи, яка займалася рекетом.

Організатор групи - кримінальний авторитет, який отримав статус «наглядача» за Тернопільською областю. До злочину залучив двох раніше судимих осіб зі свого найближчого оточення. До вимагання зловмисники ретельно готувалися та чітко розподілили між собою ролі.

У разі несплати коштів у визначений термін погрожували потерпілому фізичною розправою та систематично чинили на нього психологічний тиск. Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам — 20 000 і 100 000 гривень відповідно.

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Фігурантів було затримано та повідомлено їм про підозру за ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У ході досудового розслідування слідчі поліції зібрали достатньо доказів, що свідчать про вчинення фігурантами вимагання у складі організованої злочинної групи. 5 вересня усім підозрюваним інкриміновано ст. 28 ч.4. 189 Кримінального кодексу України.

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Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

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