У Тернополі запрацює ветеранський офіс

При Тернопільській обласній військовій адміністрації найближчим часом запрацює Ветеранський офіс.

Скористатися його послугами зможуть учасники бойових дій, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих захисників тощо, зазначають у пресслужбі адміністрації.

Тут допомагатимуть ветеранам розв'язувати питання щодо оформлення довідок, отримання пільг, працевлаштування, соціальної адаптації, соціального захисту, медичної та психологічної підтримки тощо. Крім того, офіс проводитиме консультації для органів влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації ветеранської політики.

Курувати роботу офісу на громадських засадах будуть позаштатні радники начальника Тернопільської ОВА, які також є ветеранами: Богдан Яциковський та Юрій Човган.

“Обом ветеранам поставлено завдання організувати діяльність цього офісу та максимально забезпечити взаємодію з військовими для того, щоб ми могли ефективно впроваджувати ветеранську політику. Як пан Юрій, так і пан Богдан мають достатній досвід в роботі в органах місцевого самоврядування та органах виконавчої влади. Кожен з них свої навички та вміння застосує максимально", - розповів під час брифінгу начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.