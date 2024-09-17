Тернопільські поліцейські в 40-річного чоловіка виявили згорток із кристалічною речовиною

Патрульні Тернополя продовжують виявляти, ймовірно, заборонені речовини у громадян.
На вулиці Текстильній полісмени помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху.
Інспектори зупинили чоловіка, перевірили його документи та відповідно до закону провели поверхневу перевірку. У результаті в 40-річного чоловіка поліцейські виявили згорток із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.