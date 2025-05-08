Дві аварії з потерпілими на Тернопільщині: серед травмованих — 14-річний мотоцикліст

7 травня на дорогах Тернопільської області сталися дві аварії з постраждалими. У результаті обох ДТП медики госпіталізували двох людей із переломами, серед них — 14-річного підлітка.

Одна з аварій трапилася в селищі Вишнівець на нерегульованому перехресті. Про подію повідомили очевидці, й на місце виїхала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. Згідно з попередніми даними, водій автомобіля Nissan Maxima не дотримався правил проїзду перехресть, що призвело до зіткнення з Honda CR-V, яка рухалася головною дорогою. Внаслідок удару водія Nissan з переломом доправили до лікарні.

Ще одна ДТП сталася того ж дня близько 17:30 поблизу Чорткова на трасі Бучач – Чортків – Скала-Подільська. Там зіштовхнулися Nissan Leaf та мотоцикл Lifan 220. Внаслідок зіткнення травмувався 14-річний мотоцикліст із Чорткова. Його госпіталізувала швидка.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на наявність алкоголю. Правоохоронці встановлюють обставини та причини обох автопригод.