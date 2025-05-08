У Тернополі засудили двох агентів РФ за підпал авто військового

Обвинувачені діяли за вказівкою російських спецслужб. Суд визнав їх винними та призначив покарання.

Інцидент стався у вересні 2024 року в Тернополі. Слідство з’ясувало, що двоє місцевих мешканців віком 55 і 57 років погодилися на «підробіток», запропонований у телеграм-каналі. Виявилося, що за оголошенням стояли представники спецслужб РФ, які доручили чоловікам підпалювати автомобілі українських військових.

Зловмисники обрали ціль — фургон ZAZ Vida Cargo, що належав військовослужбовцю ЗСУ. Уночі на вулиці Слівенській вони облили транспорт бензином та підпалили. Унаслідок пожежі автомобіль повністю згорів, а поруч пошкоджено Toyota Avensis. Палії зняли відео підпалу, щоб підтвердити виконання завдання.

Поліція швидко викрила та затримала підозрюваних.

Їхні дії були кваліфіковані за статтями ККУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене групою осіб).