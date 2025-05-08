Свято сили, грації та натхнення: у Тернополі відбудуться міжобласні змагання з повітряної гімнастики

17 травня Тернопіль стане ареною спортивної майстерності, краси та сили — у місті відбудуться міжобласні змагання з повітряної гімнастики.

Подія пройде у приміщенні Тернопільського центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім. О. Довженка (проспект Злуки, 45) з 8:00 ранку до 20:00 вечора. Глядачі матимуть змогу долучитися до цього видовищного дійства у будь-який зручний для себе час.

Участь у змаганнях візьмуть понад 100 спортсменів з різних областей України. Вони змагатимуться на повітряних полотнах, петлях і кільцях, поєднуючи елементи акробатики, гімнастики, танцю та артистичної подачі.

Організатором заходу виступає студія повітряної гімнастики "VenStudio" (м. Тернопіль), яка вже понад 10 років поспіль розвиває цей напрям як мистецтво та вид спорту.

За словами організаторів, ці змагання — це не просто обмін досвідом і демонстрація майстерності, а й підтримка юних спортсменів, які працюють над собою щодня, долаючи фізичні труднощі й внутрішні бар’єри.

"Ми хочемо показати, що повітряна гімнастика — це не лише красиве шоу, а й серйозний шлях розвитку особистості. Діти та підлітки, які тренуються день за днем, вчаться бути дисциплінованими, відповідальними, стають впевненішими у собі. Для них ці змагання — шанс заявити про себе, відчути підтримку глядачів і наставників", — кажуть у "VenStudio".

Підготовка до змагань триває місяцями: учасники ретельно відпрацьовують номери, опановують нові технічні елементи, шліфують хореографію та емоційну подачу. Кожен виступ — це результат наполегливої праці, внутрішньої сили та любові до справи.

Усіх охочих запрошуємо стати частиною цього яскравого дійства, підтримати спортсменів та відкрити для себе чарівний світ повітряної гімнастики.