10 травня у Тернополі пройде спортивно-розважальне дійство «Мама може»

До Міжнародного дня матері, який щороку святкується в Україні у другу неділю травня, в парку імені Тараса Шевченка (біля фонтану) відбудеться яскраве спортивно-розважальне свято «Мама може». Початок заходу — о 16:00.

На гостей чекатимуть цікаві конкурси, подарунки та динамічні парні спортивні естафети, де учасники зможуть перевірити свою витривалість, спритність та командну взаємодію. До участі запрошуються мами з дітками віком від 5 до 7 років. Для участі необхідна попередня реєстрація — зареєструватися можна за посиланням ТУТ

Також для малечі працюватиме творча зона, де діти зможуть малювати, майструвати та проявляти свою фантазію.

Організатори події — Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, а також міський центр фізичного здоров’я населення.

Приходьте провести час активно, весело та натхненно разом зі своїми дітками!