На Тернопільщині 22-річна квартиранта поцупила понад 300 тисяч гривень

Понад 300 тисяч гривень поцупила зловмисниця у жінки, у якої винаймала житло. За вчинене їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки району про крадіжку грошей – загальна сума майже 300 тисяч гривень. Зі слів жінки, кошти вона зберігала в підсобному приміщенні домогосподарства, де наразі не проживає. Коли саме сталася крадіжка, не змогла вказати. Останній раз вона перевіряла сховок ще на початку літа і гроші там були.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до крадіжки. Нею виявилася 22-річна дівчина, яка винаймала житло у заявниці. Вона, виявивши сховок, періодично брала звідти гроші, які витрачала на власні потреби.

За фактом крадіжки слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування.