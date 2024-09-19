Чортківчанин організував підпільний тютюновий "бізнес"

Понад тисячу кілограм тютюнової сировини загальною вартістю 300 тисяч гривень вилучили під час обушків слідчі поліції спільно з оперативниками карного розшуку під оперативним супроводом УСР в Тернопільській області.

Незаконним виробництвом та збутом тютюну на Чортківщині займалися місцеві жителі, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Підпільний бізнес організував 33-річний мешканець Мельнице-Подільської селищної громади. У спільники взяв трьох своїх знайомих. Жодних дозволів та ліцензій на заготівлю тютюнових виробів вони не мали.

Сировину закуповували у жителів Тернопільської області. Зберігали тютюн у приміщенні, яке належало одному із "підприємців". Ініціатор справи закупив усе необхідне обладнання і разом зі спільниками сировину висушував та подрібнював. Продавали підакцизну продукцію через інтернет.

Порушникам загрожує до шести років позбавлення волі. Слідчі ГУНП в Тернопільській області, зібравши достатньо доказів, завершили кримінальне провадження та скерували справу до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратур

а.