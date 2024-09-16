У Тернополі відбулося урочисте відкриття Пластового року

15 вересня у Тернополі відбулося урочисте відкриття Пластового року.

Усіх пластунів цього дня чекала насичена і цікава програма.

Важливий день розпочався з урочистостей.

Привітати представників пластового руху у Тернополі прийшли представники духовенства, влади та іноземні гості.

Міський голова Сергій Надал звернувся до усіх присутніх з вітальним словом:

«Щиро вітаю тернопільських пластунів із відкриттям нового 2024 Пластового року. Ваша відданість Пласту, ваша мужність та незламність духу є прикладом. Ми пишаємося кожним з вас – тими, хто на передовій захищає нашу землю і тими, хто невтомно працює в тилу. Ваша готовність служити Україні та громаді – це те, що робить наше місто і країну сильнішими. У ці складні часи особливо цінуємо вашу волонтерську діяльність та підтримку тих, хто цього потребує, - відзначив Сергій Надал. - Ви втілюєте найкращі традиції пластового руху, продовжуючи справу ваших наставників. Нехай цей рік принесе нам довгоочікуваний мир та нові можливості для розвитку».