У Тернополі відбулося урочисте відкриття Пластового року

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15 вересня у Тернополі відбулося урочисте відкриття Пластового року

Усіх пластунів цього дня чекала насичена і цікава програма. 

Важливий день розпочався з урочистостей.

Привітати представників пластового руху у Тернополі прийшли представники духовенства, влади та іноземні гості.

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Міський голова Сергій Надал звернувся до усіх присутніх з вітальним словом:

«Щиро вітаю тернопільських пластунів із відкриттям нового 2024 Пластового року. Ваша відданість Пласту, ваша мужність та незламність духу є прикладом. Ми пишаємося кожним з вас – тими, хто на передовій захищає нашу землю і тими, хто невтомно працює в тилу. Ваша готовність служити Україні та громаді – це те, що робить наше місто і країну сильнішими. У ці складні часи особливо цінуємо вашу волонтерську діяльність та підтримку тих, хто цього потребує, - відзначив Сергій Надал. - Ви втілюєте найкращі традиції пластового руху, продовжуючи справу ваших наставників. Нехай цей рік принесе нам довгоочікуваний мир та нові можливості для розвитку».

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