На Збаражчині у місцевому ставку втопився чоловік

FB IMG 1726376694900На Тернопільщині вода забрала життя ще однієї людини.

14 вересня о 15:40 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про те, що 13 вересня житель с. Кобилля Збаразької ТГ Тернопільського району вийшов з дому та не повернувся

14 вересня на березі місцевого ставка виявили речі зниклого чоловіка.

Для проведення пошукових робіт до місця події прибула група водолазно-рятувальних робіт.

На жаль трагедії уникнути не вдалося: о 18:20 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування.

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