Одна людина загинула, п'ятеро потрапили до лікарень: наслідки аварій, що трапились за вихідні на дорогах області

Одна людина загинула, п'ятеро з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікувальних закладів в результаті дорожньо-транспортних пригод.

За минулі вихідні на дорогах Тернополя та області правоохоронці зареєстрували шість аварій, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

З численними переломами та іншими ушкодженнями до лікарні потрапив 22-річний житель Чорткова. Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 14 вересня о 00:30. Про потерпілого на спецлінію "102" повідомив лікар екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджали працівники Чортківського райуправління поліції. У ході перевірки вони з'ясували, що водійка автомобіля Renault Koleos, виїжджаючи з автозаправки, не переконалася у безпечності маневру та допустила наїзд на чоловіка. Його доправили до лікарні. Кермувальницю освідчили на місці автопригоди. Газоаналізатор показав, що жінка сіла за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Автопригода, в якій постраждав неповнолітній, трапилася того ж дня в Кременці. На трасі "Доманове - Ковель - Чернівці-Тереблече" близько 15:50 юнак, керуючи мотоциклом Lifan, не впорався з керуванням та врізався в огорожу. Сімнадцятирічного хлопця госпіталізували до лікарні.

Аварію з потерпілими зареєстрували працівники Збаразького відділення поліції о 18:20 поблизу села Байківці. За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Range Rover. У результаті удару до медзакладу потрапив кермувальник "Жигулі".

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.124) відповідатиме водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter. 15 вересня о 3:40 чоловік не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на огорожу Церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ. Потерпілих у цій аварії немає, а щодо водія склали адмінпротокол.

Аварія з летальними наслідками трапилася об 11:30 в селі Острів Тернопільського району. Місцева жителька, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не впоралась з керуванням, допустила з’їзд на узбіччя, а після цього авто зіткнулося з деревом. 57-річна жінка загинула на місці ДТП ще до приїзду медиків.

З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні й водій та пасажир автомобіля SEAT TOLEDO. Чоловіки потрапили в автопригоду на території Вишнівецької територіальної громади. За попередньою інформацією, кермувальник, сівши за кермо в стані алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню ситуацію, допустив з’їзд в кювет після чого автівка врізалася в будівельні матеріали. Порушника правил дорожнього руху затримали.

У всіх учасників подій взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.