До 7 листопада тернополяни можуть висувати кандидатів на Премію імені Володимира Лучаковського

Робота є! На Тернопільщині потрібні кухарі Роботодавці Тернопільщини мають майже 90 актуальних вакансій кухарів, шеф-кухарів, помічників кухарів. Такі фахівці потрібні у закладах громадського харчування, лікарнях, закладах освіти та ін....

Понад 362 млн грн військового збору сплатили жителі Тернопільщини на підтримку українського війська Упродовж восьми місяців цього року до бюджету від платників області надійшло 362,4 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник січня-серпня 2023 року на 34,1 млн гривень. Про це...

Необхідні документи для отримання податкової знижки на навчання У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області нагадують, що до 31 грудня 2024 року фізичні особи мають можливість отримати податкову знижку за витратами на навчання, здійсненими у 2023...

Жителі Тернопільщини отримали 1,5 тисячі направлень на роботу в «Армії відновлення» В умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Люди, які з різних причин залишились без роботи, можуть долучитись до “Армії...