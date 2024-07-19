Біля Тернополя виявили арсенал холодної зброї

holodna zbroyaОперативники сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 м. Зборів отримали інформацію про те, що 46-річний житель Озернянської громади зберігає вдома зброю без передбаченого законом дозволу. Факт підтвердився.

Під час санкціоновано обшуку у господарстві чоловіка поліцейські виявили кулемет, два мисливських карабіни, сигнальний пістолет (ракетницю), 3 штик-ножі, 2 кастети. Усе вилучене направлено на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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