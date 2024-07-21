Еко-ретрит для ветеранів та ветеранок "Дністер запрошує"

Запрошуємо наших захисників та захисниць взяти участь в триденному еко-ретриті "Дністер запрошує". Коли: 26 - 28 липня 2024 р. Протягом трьох днів активного відпочинку на вас чекає:

26 липня с. Одаїв: виїзд з Івано-Франківська. Поселення у готелі в с. Одаїв. Екскурсія Одаївським печерним комплексом у супроводі екскурсовода з КП «Дністровський регіональний ландшафтний парк ім. Сергія Дідича». Обід. Прибирання карстово-печерного комплексу «Думка». Вечеря. Груповий тренінг: дихальні практики (робота з діафрагмою). Спільний час.

27 липня: сніданок у готелі. Виселення та переїзд з с. Одаїв у с. Лука. Сплав по Дністру. Обід. Прибуття у відпочинковий комплекс «Білий бізон» у с. Хмелева. Вечеря. Груповий тренінг: психоемоційна корекція за допомогою дихання. Ночівля у "Білому бізоні".

28 липня с. Хмелева: сніданок. Виготовлення готелів для комах своїми руками з дощок та підручних природних матеріалів. Обід. Повернення у Івано-Франківськ.

Разом з вами ми прагнемо згуртувати свідому еко-спільноту ветеранів. Ви зможете відпочити, само пізнати свої тілесні та душевні відчуття, поєднатись з природою та дізнатись про унікальні природні багатства Дністровського каньйону. А заодно бути корисними для навколишнього середовища, долучившись до прибирання територій Одаївських печер та до спільного майстрування готелів для комах – будиночків, де комахи зможуть безпечно зимувати, що сприятиме їх біорізноманіттю.







Умови участі:Для ветеранів і ветеранок та військових у відпустках.Без алкоголю, куріння не бажане (але, йой, най буде).Участь безкоштовна. Ми забезпечуємо проживання, харчування, транспорт та всі необхідні матеріали.

Обовʼязкова реєстрація:

Ретрит організовує ветеранська організація "Нові крила" спільно з КП "Дністровський регіональний ландшафтний парк ім. С.Дідича" за підтримки NED і "Теплого міста".