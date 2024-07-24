У центрі Тернополя демонтують ланцюговий бар’єр та паркувальний блокиратор

demontagi 2407202424 липня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про усунення порушень у сфері благоустрою. Згідно з рішенням, постійно діюча робоча група в 20-денний термін з дня прийняття рішення організує та проведе роботи з демонтажу технічних засобів регулювання дорожнього руху:

  • ланцюгового бар’єру із 2 (двох) опор, який влаштовано на вул. Руській, 47;
  • паркувального блокиратора у кількості 1 шт, який влаштовано на вул. Руській, 9.

Звертаємо увагу, власники мають можливість самостійного демонтажу об’єктів в 10-денний термін з дня прийняття рішення.

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