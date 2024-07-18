На центральному ринку в Тернополі викрали гроші

Про крадіжку з торговельного кіоску, що розташований на центральному ринку в Тернополі, до поліції повідомив його продавець. Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що зловмисниця викрала з шухляди стола 5000 гривень, скориставшись тим, що за нею ніхто не спостерігає.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до вчинення протиправного. Нею виявилася 42-річна жителька Тернопільського району. Раніше фігурантка вже притягалася до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення крадійці про підозру.