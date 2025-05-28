Міська рада виділила 1,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків ворожого удару

Під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради ухвалено рішення про виділення 1,5 млн грн на усунення наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої російською атакою.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення житлових будинків: зокрема, планується ремонт ліфтів, заміна вікон та відновлення спільних конструкцій у під’їздах. Відновлювальні роботи проводитимуться за такими адресами: вул. Володимира Великого, 17; вул. Текстильна, 38, 24Г, 24Е; вул. Юрія Іллєнка, 3А, 3В; вул. Якима Яреми, 9, 9А, 12.

Крім того, у міськраді зазначили, що після надходження підтвердженої інформації про обсяги допомоги від благодійних організацій-партнерів, буде розглянуто питання про додаткове фінансування постраждалих мешканців. З міського бюджету передбачають надавати кошти власникам пошкоджених квартир, у тому числі як компенсацію тим, хто вже самостійно здійснив ремонтні роботи.

Детальні умови надання допомоги оприлюднять згодом на офіційному сайті міської ради.