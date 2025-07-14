Нові тролейбуси з пандусами та зручними місцями для Тернополя: Сергій Надал про міжнародну співпрацю

У Римі підписано договір щодо нових тролейбусів для Тернополя з низькою підлогою, пандусами та зручними місцями.

Договір став одним із результатів Четвертої міжнародної конференції з відновлення України (URC2025), що відбулася 10-11 липня. Захід зібрав 8351 делегата з понад 60 країн, включаючи 15 глав держав і урядів та 40 міністрів закордонних справ.

“Наша мета – створити Тернопіль без бар’єрів, де кожен житель та гість міста матиме рівні можливості для пересування. Цей проект став можливим завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, фінансовій підтримці Канади, гарантіям Іспанії та експертній допомозі Італії,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Конференція принесла й інші важливі результати. Створено Європейський спеціальний фонд з відбудови України з початковим капіталом 220 мільйонів євро. Підписано понад 200 угод між урядами, компаніями та організаціями з ЄС на загальну суму близько 10 мільярдів євро.