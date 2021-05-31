Через депутатів Верховної ради тернополяни втратять 50 млн гривень

Що відбулося?

Головне. Урядовий законопроєкт, внесений у Верховну раду, пропонує перекласти сплату “тютюнового акцизу”, 5% якого отримують місцеві громади, на великих гравців, імпортерів та виробників тютюнових виробів. Таким чином уряд забирає в українських міст та селищ 2,4 мільярда гривень надходжень. Тернопіль може втратити близько 50 млн гривень щорічних надходжень.

Тернопільська міська рада прагне захистити місцевий бюджет від скорочення і зберегти для Тернополя 50 млн гривень щорічних надходжень.

Деталі. Депутати Тернопільської міської ради з ініціативи міського голови Тернополя Сергія Надала звернулися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою зупинити руйнівні для місцевих бюджетів зміни до податкового законодавства.

Міські депутати вимагають зупинити ухвалення проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Якщо це станеться

Цитата. “Вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну та заміна його на перерозподіл загальнодержавного акцизу на місцеві бюджети через державний бюджет не може забезпечити справедливе зарахування податку до бюджетів громад. Такі норми вигідні лише власникам роздрібних мереж, які не хочуть адмініструвати місцевий акциз з тютюну. Різке скорочення надходжень до місцевих бюджетів спровоковане цими податковими змінами загальмує виконання багатьох соціальних та інфраструктурних проєктів. Пропоновані законодавчі зміни є лобістським проєктом та суперечать духу реформи децентралізації. Шкодять Україні і позбавляють громади можливості розвиватися, - вважає міський голова Тернополя Сергій Надал.

Чому це важливо?

- Акцизний збір у 5 % на тютюнові вироби на сьогодні сплачується місцевим бізнесом, магазинами і кіосками. Кошти отримані від податків, одразу зараховуються до місцевого бюджету. Місцеві громади мають змогу самостійно визначати, на що будуть витрачені кошти.

- Українська Асоціація виробників тютюнових виробів “УКРТЮТЮН” також підтримала місцеві громади та виступила проти запропонованих урядовим законопроєктом змін щодо регулювання сплати роздрібного акцизу на тютюн шляхом перекладання обов’язку його сплати з власників роздрібних мереж на виробників та імпортерів. Інтереси бізнесу та місцевого самоврядування у цьому питанні співпадають.

- Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що подібна зміна призведе до затримки із зарахуванням коштів у бюджет міста. “Ми будемо чекати грошей місяцями, а то й роками. У минулому у нас була подібна ситуація з медичною та освітньою субвенцією. Ми по кілька місяців чекали зарахування гарантованихкоштів з державного бюджету. Для громади завжди краще, коли кошти одразу потрапляють у місцевий бюджет. Ми розуміємо, скільки у нас є грошей і що ми можемо на них зробити для громади”, - зазначив міський голова в одному із своїх коментарів.

Що було раніше?