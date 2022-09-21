Продали Марилівський спиртзавод

У Тернополі обікрали харків'янку на значну суму У шахрайську пастку потрапила пенсіонерка з Харкова, яка наразі проживає у Тернополі. Після спілкування з телефонним незнайомцем з двох банківських карток жінки були викрадені кошти. Загальна сума –...

У Чорткові з'явився сквер пам'яті полеглих друзів України У Чорткові урочисто відкрили сквер пам'яті Марії та Лєха Качинських. Подружжя стало жертвою Смоленської катастрофи у 2010 році. Тоді трагедія сколихнула увесь світ. 10 квітня поблизу військового...

Ініціативу мера Тернополя «Армія дронів для ЗСУ» підтримали на загальноукраїнському рівні Старий радянський літак, який стояв в Тернополі перед входом в парк «Національного відродження» продадуть на електронному аукціоні, а за виручені кошти куплять дрони для потреб військових...

Сергій Надал: Їх іменами будуть названі вулиці, їх пам’ятники та пам’ятні дошки будуть прикрашати українські міста та села Українські військові розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога. Ми віримо у ЗСУ, віримо у...