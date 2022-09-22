У Тернополі презентували можливості для бізнесу в межах співпраці національного проекту Дія.Бізнес з Ukrsibbank та Mastercard

21 вересня у Тернополі у бізнес-центрі «К-15» відбулася презентація можливостей для українського бізнесу з нагоди старту тристороннього партнерства між центром Дія.Бізнес, Ukrsibbank та Mastercard .

Мета проєкту – відкрити нові можливі для малого та середнього бізнесу у різних регіонах України. Участь у заході взяли міський голова Тернополя Сергій Надал, в. о. ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Андрій Ремізов, голова правління Ukrsibbank BNP Paribas Group Лоран Дюпуш та менеджер з роботи з клієнтами Mastercard в Україні Анжеліка Волик. «У час воєнного стану, коли українські воїни обороняють нашу територію від загарбників, особливо важливо зберегти економіку країни. Забезпечити не тільки роботу вже наявних виробництв, а й створити нові, а відтак забезпечити нові робочі місця. Маємо створити потужний економічний тил, щоб підтримати наші Збройні сили України, – зазначає Сергій Надал. – Малий та середній бізнес є основою нашої економіки. Вони потребують підтримки і на місцевому, і на державному рівнях, а також – на рівні громадського чи фінансового секторів. Дякуємо компаніям за створення нового проєкту, який дасть можливість проходити безкоштовне навчання суб'єктам господарювання. Сподіваємось на допомогу та плідну співпрацю, оскільки в такий непростий час підприємці зможуть отримати необхідні консультації, інформацію про тенденції ринку в Україні, можливість залучення кредитних коштів, грантів. А це допоможе створити успішну економічну модель роботи у час війни. Завдяки створенню потужної економіки ми будемо наближати нашу перемогу».