У Пронятині відбудеться благодійний концерт

У неділю, 12 листопада, з нагоди 45-річчя Будинку культури «Пронятин» відбудеться благодійний концерт. Початок заходу о 16:00 год. Цьогоріч Будинок культури «Пронятин» відзначає ювілей .

Заклад було відкрито в 1978 році, і спочатку він діяв як клуб села Пронятин, що на той час належало до Велико-Глибочецької сільської ради. 1986 року, коли Пронятин став мікрорайоном Тернополя, було вирішено реорганізувати клуб у міський будинок культури. Відтоді заклад активно і невтомно працює, несучи своїм землякам пісню, художнє слово, підтримує та популяризує народні традиції та обряди, ставить вистави та театралізовані постановки, відзначає державні, церковні та народні свята. Вхід на концерт вільний. Тож запрошуємо усіх охочих відвідати цей культурно-мистецький захід.