У Тернополі пройде фестиваль «Додому на Різдво»: майстерні, виставки та творчі зустрічі

У Тернопільській громаді 16–17 грудня відбудеться мистецький фестиваль «Додому на Різдво».

Протягом двох днів для дітей і дорослих діятимуть тематичні майстерні, творчі лабораторії та виставки, присвячені різдвяним традиціям і святковій атмосфері.

16 грудня фестиваль проходитиме в Українському домі з 13:00 до 16:00. Гості зможуть переглянути виставку-оберіг «Незламна пам’ять» про традиційні дідухи та солом’яні павуки, а також взяти участь у різних майстернях.

17 грудня заходи триватимуть у бібліотеках міста. Упродовж дня на різних локаціях організують майстер-класи та творчі лабораторії для всієї родини.

Усі матеріали й інструменти надають організатори. Участь — за попередньою реєстрацією за телефонами, зазначеними на афіші.