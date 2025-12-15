Тернопільський драмтеатр показує «Хвилю» — історію про межу добра і зла

Цієї суботи, 20 грудня 2025 року, на Малій сцені Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться показ моновистави «Хвиля» за новелою Миколи Хвильового.

Прем’єра вистави відбулася у листопаді, і відтоді вона продовжує транслюватися у театрі, збираючи шанувальників сучасного театрального мистецтва.

Психоделічна драма для глядачів 14+ досліджує внутрішній світ людини, що переступила межу між добром і злом. Герой опиняється на межі чистилища — на березі свого минулого життя, щоб заново прожити ключові моменти: від дитячих кроків до фанатичного служіння ідеї та часу, коли став чекістом, що вирішує долі інших.

Перед ним постають образи, які є не окремими персонажами, а уламками його власного «Я» — тіні злочинної свідомості, що ведуть до найстрашнішого вибору. Центральною подією стає зустріч із матір’ю, яку герой колись прирік на смерть.

Експериментальна музика українського композитора Антона Байбакова та використання принципів фізичного театру надають виставі особливої енергії та емоційної правди, роблячи сценічні перевтілення миттєвими й щирими.

«Хвиля» розповідає про формування особистості на тлі воєн, революцій та суспільних катаклізмів, а також про людину, що загубила себе у хвилях фанатизму.

Виставу виконує актор Василь Діденко.