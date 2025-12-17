У Тернополі вп’яте стартував мистецький фестиваль «Додому на Різдво»

У Тернополі 16 грудня в Українському домі розпочався мистецький фестиваль «Додому на Різдво», який у місті проводять уже вп’яте. До події долучилися мешканці громади, майстри народних ремесел і шанувальники різдвяних традицій. Під час відкриття учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих унаслідок війни та згадали жертв ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада.

Фестиваль відкрив творчий пролог із різдвяними віршами та колядками у виконанні Ангеліни Глогусь, Ігоря Яснюка й дитячого хору «Сонях» Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського.

З вітальним словом до присутніх звернулася начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, ідейна засновниця фестивалю Світлана Козелко.

У межах заходу відбулися майстер-класи з народних ремесел. Учасники виготовляли свічки з натуральної вощини, глиняні вироби, вовняні іграшки у техніці валяння, різдвяні дідухи, а також декорували посуд для свяченої води. Вперше в програмі фестивалю провели майстер-клас із виготовлення «Коника Перемоги».

Фестиваль «Додому на Різдво» триватиме й 17 грудня — майстер-класи відбудуться у бібліотеках Тернополя.