У Тернополі вшанували пам’ять Героїв Крут

У Тернополі відбулося урочисте вшанування пам’яті Героїв Крут — студентів і гімназистів, які 108 років тому стали на захист української державності.

Захід пройшов у внутрішньому дворі Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів.

Участь у вшануванні взяли представники міської влади, духовенства, молодіжних об’єднань та небайдужі містяни. Присутні вшанували юних борців хвилиною мовчання, а священнослужителі звершили панахиду, молячись за душі загиблих захисників.

Міський голова Сергій Надал у своєму виступі наголосив, що Герої Крут стали символом відваги і гідності:

«Ці юні хлопці та дівчата без вагань стали на захист України. Вони боролися за національну гідність і стали прикладом для всіх наступних поколінь, - зазначив Сергій Надал. - Важливо розуміти: історія України - це не лише випробування, а передусім звитяги та перемоги. Сьогодні наші воїни продовжують боротьбу за незалежність, і пам’ять про Героїв Крут формує національну свідомість і виховує патріотизм серед молоді. Вічна пам’ять і слава всім, хто віддав життя за незалежність України. Слава Україні!»

Захід став нагадуванням про героїзм юних захисників і символом патріотизму для сучасного покоління.