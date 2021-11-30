Цими вихідними у Тернополі пройде головна музична подія зими - ХХІ міжнародний джазовий фестиваль JazzBez

Вже зовсім скоро у Тернополі відбудеться найочікуваніша музична подія зими - ХХІ міжнародний джазовий фестиваль JazzBez.

Через пандемію коронавірусу цьогоріч наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи триватиме всього два дні, 4-5 грудня, й проходитиме під гаслом «Історія, що не переривається!».

Культурно-мистецький захід пройде у Тернопільському драматичному театрі з дотриманням усіх карантинних обмежень. У зв’язку з цим, кількість квитків обмежена. Початок концертів о 19:00 год.

Серед запрошених зірок – музиканти з США, Італії, Польщі, Швейцарії, Болівії та України.

Учасники ХХІ міжнародного джазового фестивалю JazzBez.:

4 грудня:

INGRID ARTHUR (США) (разом з українськими та польськими музикантами Якубом Мізерацьки, Ігорем Гнидіним та Анастасією Литвинюк).

Інгрід Артур - часниця легендарного гурту The Weather Girls (автора хіта It's Raining Man), заспівала на офіційному прийомі для президента США Барака Обами, отримала три премії Греммі в категорії джаз, поп і ритм-енд-блюз, а її голос називають одним з найпотужніших голосів в історії госпелу;

Польсько-українське тріо Awatair (Марк Токар – Контрабас, Томаш Ґадецкі – Саксофон, Міхал Ґос – Ударні).

5 грудня:

Paykuna - молоді та прогресивні виконавці зі Швейцарії у супроводі болівійського танцюриста. Вперше на сцені фестивалю буде представлена сучасна еко-хореографія. Композиції Paykuna - це багатошарові звукові ландшафти, сповнені ритмічної різноманітності та яскравих мелодій, які переносять слухача в подорож – десь між тропічними лісами Амазонії та глибокими озерами Швейцарії;

Claudio Gioanini (Італія), який представлятиме італійську джазову школу.

Також в межах фестивалю 5 грудня о 16:00 год. пройде концерт-воркшоп від Дмитра Радзецького. Місце проведення - Креативний кластер Na пошті, вхід вільний.

Організатори фестивалю в Тернополі: Мистецьке об'єднання «Коза», Тернопільська міська рада та музичний центр «Бастер».

Придбати квитки можна на сайті концертної агенції https://pingpong.com.ua/ у ЦУМі (відділ Коніка) та у касі Драмтеатру.