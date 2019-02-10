У Тернополі влаштують Віденський бал заради порятунку онкохворих діток

У Тернополі 9 березня відбудеться IV Благодійний Віденський Бал.

Така значуща міжнародна подія, зазвичай, пов’язана з великим благодійним проектом. Не став винятком і Віденський бал-2019.

Кошти з благодійного аукціону виручені на Віденському балу підуть на онкохворих діток, а саме на прилад інфузомат велюметричний, який буде передано у гематологічне відділення Комунальне не комерційне підприємство «Тернопільська дитяча комунальна лікарня».

Організатор заходу: журнал Сіті лайф.ГО«Асоціація жінок України « Дія» є партнером цього заходу .