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Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медалі

DTP uvagaПропонуємо нашим читачам ознайомитися з матеріалом від журналістки Олени Загородної, який надійшов до редакції "Часопису".

Протягом останнього року увагу окремих журналістів та медіа привертає увагу трагічний випадок, що стався на Шумщині (ДТП з летальними наслідками), в якому постраждав Олександр Бойко. Родині загиблого хочеться висловити найглибші співчуття і побажати сили та терплячості, щоб пережити гіркоту втрати близької людини...

Звісно, що інший учасник ДТП - Юрій Золотун, "охрещений вбивцею" ще до винесення вироку, хоча цілком імовірно, що не безпідставно, проте, як відомо, вирок не набрав ще законної сили, а справа знаходиться на розгляді суду апеляційної інстанції.

З опрацьованих мною журналістських матеріалів, які були опубліковані, я знайшла багато інформації, що відображає гнів і біль родини потерпілого від втрати, проте не змогла знайти жодних відомостей про Юрія Золотуна, що обвинувачується у вчиненні цього злочину.

17888959 10208917146790396 1411727862 nМені, як журналісту, стало цікаво, що відчуває ця людина, яка її позиція стосовно вчиненого. Пан Юрій погодився відповісти на ряд моїх запитань:

— Пане Юрію, знайдені мною матеріали характеризують вас не з найкращого боку, але хочеться почути вашу думку, яке ваше ставлення до того, що сталося?

— Перше, що я хочу сказати – це найглибші співчуття родини загиблого, я своєї вини ніяким чином не заперечую. Не проходить дня, щоб я не згадав того, що сталося, щоб не картав себе за вчинене. Я не можу компенсувати родині Олександра втраченого батька, чоловіка, але хочу, щоб вони знали, що мені не байдужа ця ситуація, що я розкаююся і дійсно дуже сильно переживаю.

— Часто після таких ДТП водій намагається втекти з місця події, переховується, як було з вами?

— Після аварії я був у шоковому стані, не міг усвідомити того, що сталося. Але я не втікав з місця події, не сховався, дочекався приїзду поліції, пройшов експертизи і взяв на себе вину. Я знаю, що маю відповісти перед законом і родиною загиблого, відвідую суди, намагаюся добитися правди і для себе.

— От власне щодо суду. Вражає великий строк, який вам присудили у першій інстанції, а ще більший подив викликає сума компенсації. Як так сталося?

— Це стало деяким шоком і для мене. Я звісно не намагаюся себе виправдати, але суд до мене був дуже суворим: 7 років і 1 мільйон 200 тисяч компенсації – це надто багато. У мене теж є родина - дружина і двоє неповнолітніх дітей, їх утримую я сам. Як я маю залишити їх на довгих сім років? Не знаю… І як взагалі маю з-за грат сплатити компенсацію? Це для мене поки залишається незрозумілим…

— Родина потерпілого наполягає на такому рішенні, як гадаєте, чи беруть до уваги те, що і у вас є сім’я?

— Не знаю чи маю право оцінювати їх дії. Ці люди перебувають  невимовному горі, тузі за своїм батьком. Але чи стане їм легше від того, що моя дружина і діти сім років не бачитимуть свого батька? Я не знаю. Можливо, вони не думали, хто утримуватиме моїх дітей, якщо мене так засудять. Я щиро співчуваю родині Олександра, я наголошую, що визнаю себе винним, але кожен українець має право на справедливий суд і сподіваюся, що апеляція це моє право забезпечить.

Мене вразила суворість вироку щодо Юрія Золотуна. Суд першої інстанції вважає справедливим рішення про 7 років позбавлення волі та 1 млн. 200 тис. грн. моральної шкоди. Гадаю, жодні гроші не можуть компенсувати життя людини, як і позбавлення батька іншої людини, приречення її на бідність. Можна була би іншою, якби Юрій не визнавав себе винним, якби втік з місця події, якби не розкаювався. Але ж ця людина цілком усвідомлює, що сталося і все що вона хоче – це справедливості і не просто «засудження».

Горе має кілька стадій свого розвитку, одна із яких – гнів. Здається, що у сторони обвинувачення ця стадія надто затягнулася, адже не зважають на двох дітей Юрія, не хочуть зменшити строк ув’язнення або ж моральної шкоди. Вони хочуть покарати винного, нехай і ціною добробуту іншої родини. Так, трагічна подія може перетворити на пекло життя обох сімей, де одні оплакуватимуть померлого, а інші позбавляться батька, чоловіка, годувальника на довгих сім років. Чи може таке покарання заповнити порожнечу від втрати? Чи варта смерть семи років життя іншої людини і чи коштує мільйон гривень?

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Коментарі   

Юрій
0 #3 RE: Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медаліЮрій 11.04.2017, 17:31
Так, я був п'яний, 3,2 проміле в крові, що ж тут казати, я - винний. Хочу перепросити, що мені не вистачило сили духу, аби перепросити вибачення. Так, я хотів би понести покарання, за скоєне. Я готовий на любий вирок суду, навіть на 8 років за гратами. Шкода, що закон не дозволяє більше. Я хотів би покаятись, стати на коліна перед батьками загиблого і уклінно перепрошувати за свій ганебний вчинок і свою негідну поведінку. Я хотів уникнути відповідальності, проте не вийшло. Тому зараз нічого більшого не залишається, як відтягувати суди, аби сподіватись, що нічого мені не буде.
Цитата
Андрій
+1 #2 RE: Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медаліАндрій 10.04.2017, 23:46
Боже мій, свята людина. А що ж так хоробрості не вистачило на похорон прийти, дружині чи сестрі, невже так було лячно? Так треба було бахнути літр оковитої. За дітей він згадав, чоловіче, треба було думати за них як бухав, треба було з дітьми час проводити. А так ні, на Водохрещя, якось в караоке ти співав і бухав - не думав за дітей. Тобі дали 7 років, бо всі знають, яка ти людина, а от в Тернополі ще ні, на то я так і думаю розрахована ця замовна стаття. Таке відчуття наче тобі треба ще подякувати, що ти п'яний людину збив. Ти то себе як почуваєш? Святим, а може героєм? Питання звичайно риторичне. Ти чітко маєш второпати одне-дорослий світ він такий, тут треба відповідати за свої вчинки, а то чого ж ти навчиш свого сина, який так файно виглядає на фото, що все без наказано? Так показав би приклад, справжнього чоловічого вчинку. Взяв би і сказав, так-пив, так - я винен, відбув би покарання і все, це було б справедливо, не дуже чесно, проте справедливо, в межах закону. І це все закінчилось би ще в травні минулого року. Тупо встав, і признав, як справжній чоловік. А на рахунок грошей, то так, ти повинен заплатити, і тут питання не в тому де ти їх візьмеш, а питання в тому де ти їх зараз береш-на алкоголь, на адвокатів, на замовні статті- от там і візьмеш на сплату. Будь чоловіком, чорт забирай, візьми відповідальність!
Цитата
Володимир
0 #1 ПРОЯСНЮВолодимир 10.04.2017, 23:19
Пане Юрію чому ви не вкажете,що проміле алк. в крові становило - 3,2. а проходження експертизи забезпечили небайдужі шумчани та родичі вбитого вами Олександра.
Як може утримувати безробітній чоловік - дружину яка працює та двох дітей? Чому за рік судових тяганин ви не влаштувались на якусь роботу щоб не обтяжувати свою сімю і допомогти хоч чимось родині Бойко!?
Чому ваше розкаяння проходило в караоке-барі в шумську в той час коли ви повинні були находитись в дома під арештом що стало порушенням його , яке було зафіксовано поліцією і знов через небайдужих шумчан!?!?
в мене ще багато є уточнень по цьому поводу!
Цитата

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