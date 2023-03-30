У Тернополі презентують унікальну книжку про УПА

5 квітня о 17:00 в арт-просторі «Na пошті» (м. Тернопіль, вул. Коперника, 4) відбудеться презентація книжки-свідчення «#МояУПА», яку упорядкувала журналістка та письменниця Любов Загоровська. У книзі зібрано 39 історій тих, хто боровся за вільну Україну в лавах УПА, або ж допомагав повстанцям.

Вхід вільний. «#МояУПА»: https://starylev.com.ua/knyga-moyaupa. Голоси людей, які зазнали переслідувань, арештів, репресій залишилися незламними й нескореними, можна почути наживо, адже до кожної з історій у книжці додається QR-код, за посиланням – аудіозапис монологу. Це книга-сповідь, яку варто прочитати, аби осмислити важливу сторінку історії України через призму людської долі. Сотенний УПА Мирослав Симчич, зв’язкова Романа Шухевича Ольга Ільків, медсестра УПА Катерина Гаврилів та інші, хто ділився з Любов’ю Загоровською своїм досвідом, говорили не лише за себе. За їхніми історіями стоять сотні-тисячі історій тих, кого знищено у всіх сенсах цього слова, чиї імена витерто з пам’яті, загублено у вирі подій ХХ століття. Слова «Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї» не втратили своєї актуальності, і нащадки козаків та воїнів усіх визвольних змагань наближають остаточну Перемогу. Любов Загоровська – журналістка, письменниця. Народилася і мешкає в Івано-Франківську. Навчалася на філологічному факультеті Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Після закінчення працювала в обласній науковій бібліотеці ім. І. Франка, потім журналісткою місцевих ЗМІ. Авторка поетичної книги «Назустріч вітру», яка була відзначена міською літературною премією ім. І. Франка, роману «Коли були ми…», збірки оповідань «На їхніх маленьких плечах…», казок «Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина» та книжки спогадів «#МояУПА».