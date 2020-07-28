Майже 80 % тернополян позитивно оцінюють діяльність міського голови Тернополя

Найбільшою довірою у Тернополі користується Сергій Надал

Головне. 78% позитивно оцінюють діяльність мера Тернополя Сергія Надала. Стільки ж дали позитивну оцінку Сергію Надалу, як політику.

У випадку, якщо б вибори відбувалися ближчим часом, то Сергій Надал випередив би свого найближчого конкурента майже у 10-ть разів, набравши 66,3 % голосів, тоді, як наступний кандидат, висуванець від “Слуги народу” Віктор Гевко набрав би 6,5 % голосів, а висуванець від “Європейської солідарності”, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук — 5,9 %, відповідно. Міський голова також єдиний з місцевих політиків позитивна довіра якого у 4 рази перевищує негативний рейтинг.

Джерело. Результати опитування соціологічної групи “Рейтинг” проведеного 23 липня у місті Тернополі в рамках якого було опитано 800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 3,5%

Деталі.

67 % містян переконані, що ситуація у місті розвивається у правильному напрямку. Натомість 70 % тернополян вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку. Така думка переважає серед прихильників усіх політичних партій.

Серед оцінок різних інституцій — лише у міського голови позитивні оцінки переважають негативні. Натомість тернополяни переважно негативно оцінюють діяльність голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, президента України Володимира Зеленського, та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Якщо би ближчим часом відбулися вибори до міської ради, то найбільшу підтримку серед тих, хто прийде на вибори і визначився, отримала б ВО “Свобода” набравши 22,3 %. “Європейська солідарність” набрала б 20,7 %. Пропрезидентська партія “Слуга народу” - 13,9 %, ВО “Батьківщина” - 7,3 %.

Таким чином, чинний очільник Тернополя практично не має конкурентів навіть серед висуванців найбільш популярних у місті політичних сил.