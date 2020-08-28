На День міста майбутня кандидатка в депутати роздає під церквою «гречку»

Як ви знаєте сьогодні, 28 серпня, Тернопіль відзначає День міста та храмове свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

Проте в цей знаменний день майбутні кандидати у депутати не відпочивають, а активно «працюють» і не забувають про свій електорат. А саме мова йде про Марію Баб’юк депутатку Тернопільської міської ради від партії «Свобода» та підкуп виборців.

Про інцидент на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала тернополянка Ірина Яремчук.

Пряма мова: «Гречка» цього року виглядає ось так ️⬇️

Вручили на виході з церкви.

Як би хто хотів солодкого, то заходьте. Бо мені в горло точно не полізе...».