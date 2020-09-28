Радикальну партію можуть не допустити на вибори до Тернопільської обласної ради

Як стало відомо нашому інтернет виданню, список кандидатів в депутати до Тернопільської обласної ради від Радикальної партії Ляшка Тернопільська обласна територіальна комісія може не зареєструвати.

Вся справа у тім, що грошову заставу за участь у місцевих виборах радикали заплатили не через місцевий осередок, як того вимагає чинний Виборчий кодекс, а через центральний орган партії. Такі дії ляшківців є підставою для недопущення їх до виборів. Це ж підтверджує і роз’яснення одного з членів Центральної виборчої комісії Андрія Гевка, яке ми отримали у своє розпорядження.

Та незважаючи на це, обласна виборча комісія офіційне рішення ще не прийняла. Наші джерела повідомляють, що з членами ТВК активно «працюють» голова радикалів Тернопільщини Богдан Яциковський і, як не дивно, головний обласний порошенківець Степан Барна. Ціна питання за правильне голосування в неділю досягла позначки у 3 тисячі доларів США за голос. Що ж побачимо, що переможе: закон, чи вкотре бабло.

P.S. А наші доблесні правоохоронні органи стежать за тим, що відбувається?