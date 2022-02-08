Міська рада Тернополя вимагає заборонити діяльність проросійських організацій, партій та публічних осіб

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Депутати Тернопільської міської ради звернулися до керівництва держави щодо необхідності посилення боротьби з колаборантами та додаткових заходів посилення обороноздатності України.

Депутати переконані, що в умовах російської агресії, Українська держава повинна дати категоричну відсіч усім, хто працює всупереч її інтересам.

Головна мета Москви

«Усвідомлюючи всі загрози від вторгнення РФ на територію України, важливим є посилення боротьби з колаборантами та зрадниками державних інтересів, які з 2014 року вели торгівлю з окупантами й терористами, а сьогодні намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни шляхом різного роду провокацій», - йдеться у зверненні.

Тернопільські депутати переконані, що основне завдання Москви – розкол з середини української нації.

«Вони розколюють українську націю – і це в той час, коли українці мають об'єднатися перед загрозою російської агресії. Найганебніше те, що вони прикривають свої злочини патріотичними гаслами, щоб уникнути відповідальності перед законом і суспільством», - заявляють у Тернополі.

Зупинити «5 колону» Москви

Тому депутати вимагають від центральної влади та правоохоронних органів покласти край діяльності «5 колони» та за всією строгістю закону покарати зрадників державних інтересів.

«Вимагаємо зупинити п’яту колону в Україні, зокрема заборонити діяльність громадських організацій, політичних партій, ЗМІ та публічних осіб, які прямо закликають до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Посилити боротьбу з колаборантами та зрадниками державних інтересів, які намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни шляхом провокацій», - йдеться у зверненні.

Депутати переконані, що допоки існує загроза військової агресії, у тилу не може бути російських колаборантів!