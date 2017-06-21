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«Хай лохи воюють»,- заявляє мажорний юрист-земельник міської ради Назар Станович.

  20170621 133812В Україні триває військовий призов у Збройні сили України офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних  закладів і досі не проходили військову службу. За словами Міністра оборони України Степана Полторака, така необхідність викликана нестачею офіцерів в армії. Тим не менше не всі мають бажання виконати свій конституційний обов’язок. Серед таких і чиновник Тернопільської міської ради, юрисконсульт відділу земельних ресурсів Назар Станович. Йому, у встановленому законом порядку, вже двічі повідомляли про необхідність прибуття до Тернопільського міського військкомату, проте останній  відкрито це ігнорує, а іноді просто тікає на лікарняний. Не реагує юрист і на вказівки начальника земельного відділу. А що йому Кібляр, коли, як подейкують, «кришує»  Становича один із столичних високопосадовців.

  Нагадаємо нашим читачам, що саме цей юрист-земельник стоїть за незаконною скандальною приватизацією об’єкту нерухомості на вулиці 15 квітня та виділення  навколо цього об’єкту земельної ділянки площею 0,11 га ТОВ «Руна-Інкам», фактичним власником якого він є. Без висновків пана Становича в останні роки не обходилась жодна скандальна забудова в Тернополі. Ймовірно, що такі висновки, особливо, коли справа дуже «делікатна і слизька» безкоштовно не надаються. Тому стає зрозуміло, звідки у юриста із зарплатою 1200 гривень у 2015 році з’явився особняк у Кутківцях. Як розповів нам один із співробітників земельного відділу на правах анонімності, пан Станович неодноразово висловлювався з даного приводу приблизно так: « Нехай лохи йдуть воювати, а я і тут маю повно роботи».  Тобто у його свідомості, усі, хто пішов захищати нашу країну від російської агресії, нікчемні і тупі люди, а не мужні і сильні духом патріоти. ( І як тут не згадати працівника міської ради Андрія Питака, який якраз був мобілізований по місцю роботи і героїчно загинув в АТО у березні 2016 року!). А тут тільки просять з’явитися до військкомату для уточнення даних, а юрист зразу в сльози. Відчуваєте різницю?!  Наразі ж по фактах ухилення від військового призову паном Становичем в міській раді проводять службову перевірку. Та , на мій погляд, керівництву міської ради щодо таких «захисників вітчизни» кадрові рішення треба приймати  ще до  отримання висновку перевірки, а правоохоронцям  якісно виконувати свою роботу, які вочевидь не дуже-то хочуть зачіпати чиновника, бо ж земельник і може колись стане в пригоді, а ще у нього впливова «криша». Сергій Сергієнко

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