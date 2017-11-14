Скандального юриста-земельника нарешті «пішли» з міської ради

Як стало відомо нашому інтернет-виданню, 8 листопада з міської ради звільнили юрисконсульта відділу земельних ресурсів Назара Становича. Місцевий чиновник став «відомий» завдяки публікаціям у ЗМІ про його шахрайські оборудки із землею та незаконною приватизацією об'єктів нерухомості у місті. Вочевидь таких не те що сумнівних , а й навіть з яскраво вираженим кримінальним смаком, «справ» у нього було предостатньо, бо як інакше пояснити, на які кошти цей «спеціаліст» збудував собі в

Кутківцях добротний приватний будинок.





і це при окладі усього у 1200 гривень на місяць. Ймовірно, що «діяльність» цього горе-юриста уже «поперек горла» стала керівництву мерії, тому і вирішили з ним розпрощатись. Проте не пройшло і тижня з дня звільнення, а пана Становича уже замучила ностальгія за попереднім місцем роботи. Бо, як інформують наші джерела, екс-юрист-земельник відвідуючи державні та приватні установи і організації все ще представляється діючим чиновником міської ради. Отакої, скажете ви! Очевидно слава Остапа Бендера, він же син лейтенанта Шмідта, не дає Назарику спокою. Тому, шановні читачі-чиновники, а особливо нотаріуси і реєстратори, будьте пильними, щоби цей «великий комбінатор» не «підклав вам свиню».