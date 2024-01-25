У Тернополі відбудеться "любовний" забіг

До Дня усіх закоханих, у Тернополі 10 лютого відбудеться передсвятковий легкоатлетичний забіг «Закохані у біг» на дистанцію 5 км, під час якого будуть збирати кошти для ЗСУ. Участь у забігу можуть взяти як закохані пари, так і жителі міста, які хочуть активно провести дозвілля та долучитись до збору коштів на придбання хімічних грілок для наших Захисників.

Щоб стати учасником цієї веселої та яскравої події потрібно обов’язково попередньо зареєструватися за посиланням.Місце проведення: набережна Тернопільського ставу. Видача стартових номерів - 10:00 год. Старт - 11:00 год. Нагородження- 12:30 год. Стартовий внесок - 150 грн. Окрім цього, на учасників забігу чекають подарунки від партнерів, пам’ятні медалі, гарячий напій та гарний настрій. Давайте разом пробіжимо дистанцію і допоможемо котикам ЗСУ зігрітись у холодну пору. Організатори: Тернопільська міська рада, Управління розвитку спорту та фізичної культури, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я.